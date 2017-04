Vijf maatregelen voor onderbreking treinverkeer Noord-Zuidverbinding weekend 1 mei

Bewerkt door: ADN

De NMBS en Infrabel nemen vijf grote maatregelen voor de onderbreking van alle treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidverbinding van 29 april tot en met 1 mei. Infrabel zal er tijdens dat weekend de klok rond de volledige seininrichting moderniseren met computergestuurde technologie. Het is de eerste keer in 32 jaar dat deze verbinding volledig onderbroken wordt.

Er stoppen dat weekend geen treinen in Brussel-Centraal en om de hinder bij de reiziger tot een minimum te beperken worden er in totaal vijf maatregelen getroffen voor een aangepaste treindienst.



Voor de kusttreinen IC 01 (Eupen-Oostende) en IC 03 (Genk-Knokke/Blankenberge) van en naar de kust wordt er een omleiding voorzien via Denderleeuw, Schaarbeek en Brussels Airport.



De IC 29 (Landen-De Panne) doet Brussel-Zuid en -Noord wel aan via het westelijk ringspoor, maar spoort daarna uitzonderlijk over de snelle lijn tussen Brussel en Gent-Sint-Pieters, waardoor het Aalst niet aandoet.



Verschillende andere treinverbindingen zoals bijvoorbeeld die tussen Antwerpen-Centraal en Charleroi-Zuid worden gesplitst in Brussel-Zuid en -Noord. De reizigers die het traject willen hervatten hebben daarbij twee opties. Het nemen van de ingelegde pendeltreinen, die via het westelijk ringspoor elk uur drie keer rijden. Of het gebruiken van het openbaar vervoer van de MIVB, want op vertoon van een geldig NMBS-vervoersbewijs krijgt de reiziger hiervoor een gratis ticket.



De MIVB legt in het weekend van 1 mei extra trams in op de tramlijnen 3 en 4. Tenslotte worden verschillende trajecten simpelweg ingekort tot de stations Brussel-Noord of -Zuid.