Bourgeois roept meerderheidspartijen op te stoppen met gekibbel

Vlaams minister-president Geert Bourgeois roept de meerderheidspartijen op het gekibbel te stoppen. "Wat mij betreft moeten we de rangen sluiten", verklaart Bourgeois aan de VRT.

De voorbije politieke week werd gekleurd door uithalen tussen vooral CD&V en N-VA. Justitieminister Koen Geens (CD&V) herhaalde vanmorgen dat de uithaal van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) naar "moslimpartij" CD&V hard is aangekomen bij de Vlaamse christendemocraten. Hij lanceerde daarbij een oproep om de toon te milderen en beter samen te werken.



Eerder deze week had Geens ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) op de vingers getikt in verband met de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen.



"Ik betreur die aanvaringen en ik denk dat de mensen dat ook beu zijn", reageert Bourgeois. "Daarom roep ik de meerderheid op om dat gekrakeel te stoppen. Debatten binnen de meerderheid moet je intern voeren. Alle partijen - en ik benadruk hierin alle - moeten daarin respect tonen voor elkaar. Wat mij betreft, moeten we de rangen sluiten".