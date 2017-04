Bruggeling beroofd van meer dan 35.000 euro

Bewerkt door: ADN

Fabien P., een vijftiger uit Brugge, is afgelopen zaterdag tijdens een geval van agressie in Marche-en-Famenne meer dan 35.000 euro armer geworden. Dat schrijven de kranten Sudpresse en Dernière Heure vandaag.

Dat de vijftiger zoveel geld op zak had, kwam doordat hij net zijn huis in Brugge had verkocht. Met de centen wilde hij een appartement kopen in Marche, waar hij verbleef bij zijn ex-schoonzoon. Hij was op weg naar diens woning en wandelde door de rue Rosette toen hij aangevallen werd.



"Ik denk dat ze met twee waren", aldus de man aan Belga. "Ze beslopen me langs achter en gooiden een sjaal over mijn hoofd om mijn ogen te bedekken. Vervolgens duwden ze me met mijn hoofd hardhandig tegen een deur, waarschijnlijk om me het bewustzijn te doen verliezen. Een van hen hield me op de grond, terwijl de tweede mijn zakken doorzocht." Daarbij vonden de boeven twee portefeuilles met 1.600 en 35.000 euro cash geld. Die ze uiteraard meenamen.



Volgens Fabien P. merkten zijn aanvallers hem waarschijnlijk op terwijl hij een glas dronk in een taverne vlakbij. De politie van de zone Famenne-Ardenne bevestigt dat er een klacht is neergelegd en een onderzoek is geopend.