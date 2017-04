Echtpaar gevat voor reeks auto-inbraken in de Kempen

Door: redactie

14/04/17 - 12u32 Bron: Belga

In Mol zijn een 54-jarige man en zijn 55-jarige echtgenote opgepakt op verdenking van een reeks inbraken in en diefstallen uit voertuigen in de regio. Dat zegt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen. Het echtpaar had een erg specifieke werkwijze: ze sloegen toe op parkings van locaties zoals kinderdagverblijven, waar mensen slechts even hun wagen achterlaten en die dan ook vaak niet op slot doen.