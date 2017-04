Druk paasweekend laat zich nu al voelen: "Avondspits is eigenlijk al volop aan de gang"

Bewerkt door: ADN

14/04/17 - 12u24

© belga.

verkeer Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring hadden er al voor gewaarschuwd: het zou druk worden op de weg in het verlengde paasweekend, omdat veel Belgen voor een weekend- of daguitstap kiezen terwijl in grote delen van Europa een vakantieperiode begint of eindigt. En de toon is nu al gezet.

In en rond Antwerpen is vrijdagmiddag de uittocht voor het (verlengde) paasweekend al volop aan de gang. In alle richtingen, maar zoals verwacht vooral richting Gent (naar zee), staan er files en het Vlaams Verkeerscentrum vreest dat dit de rest van de dag het geval zal blijven.



De ochtendspits was in Antwerpen nochtans "veelbelovend" begonnen. "Het was echt een oase van rust: er was letterlijk nul kilometer file, dat is voor Antwerpen toch erg uitzonderlijk", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Opvallend veel meer mensen hebben duidelijk een dagje verlof genomen. Dat bekopen we echter stilaan. Rond de middag kan je stellen dat de avondspits eigenlijk al volop aan de gang is." De toon is gezet: nog geen middag en al stevige files in Antwerpen. Oorzaken: druk (recreatief) verkeer voor Pasen en enkele incidenten. pic.twitter.com/fxThV0lstm — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 14 april 2017

Het Verkeerscentrum ziet vooral veel 'recreatief' verkeer op de baan, met ook heel wat Nederlandse en Duitse voertuigen. "De drukte ligt echt aan de uittocht voor het weekend, want incidenten waren er nauwelijks: één ongevalletje op de Antwerpse ring in Berchem en twee defecte voertuigen in Ranst en aan de Kennedytunnel, maar dat is al opgelost", aldus Bruyninckx.



Rond Brussel is het vanmiddag nog iets rustiger, stelt Bruyninckx, maar of dat nog lang zo zal blijven is niet duidelijk. "We raden iedereen aan om voor het vertrek goed de verkeersinformatie te volgen", zegt hij. Zo ziet onze filebarometer eruit op enkele uurtjes voor het paasweekend: op de middag tellen we ruim 120km file op de Vlaamse snelwegen. pic.twitter.com/yyYjBFbap8 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 14 april 2017

Wie plannen heeft om weg te gaan, kan maar beter al vertrokken zijn, of stelt zijn reis beter uit tot vanavond. Morgen wordt het vertrek dan weer beter uitgesteld tot de middag, late namiddag -en avond. Voor de terugkeer wordt het vooral druk op paasmaandag vanaf de late namiddag -en avond.