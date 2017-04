Bejaarde vrouw kritiek na frontale klap tegen vrachtwagen

Door: Hans Verbeke

14/04/17 - 13u59 Bron: Eigen berichtgeving

Moorsele In Moorsele raakte kort na de middag een bejaarde vrouw levensgevaarlijk gewond toen ze met haar auto frontaal tegen een vrachtwagen botste. Dat gebeurde langs de Muizelstraat, aan het industrieterrein van Gullegem-Moorsele.

De bestuurster knalde eerst op een middengeleider. Daardoor verloor ze de controle over het stuur. Even verderop volgde de frontale klap met de vrachtwagen. De trucker, die besefte wat er ging gebeuren, remde nog maar kon een aanrijding niet vermijden.



De bejaarde vrouw werd door de brandweer bevrijd uit het wrak van haar wagen. De Muizelstraat was door het ongeval plaatselijk versperd voor het verkeer.