Geens over Demir: "Ik hoop dat ze meer doet dan haar toon milderen"

Door: redactie

14/04/17 - 09u56 Bron: Belga

© photo news.

"Laat ons in godsnaam behoorlijk samenwerken." Die boodschap lanceerde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in De Ochtend op Radio 1, na een week van scherpe uithalen heen-en-weer, vooral tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. Hij benadrukte dat er nog ontzettend veel werk op de plank ligt. "We moeten elkaar nog iets kunnen gunnen. Er is geen reden om van peiling tot peiling te gaan. Dit is niet werkzaam."

De oproep van de Justitieminister kwam er als reactie op de uithaal die staatssecretaris Zuhal Demir vorig weekend richting de Vlaamse christendemocraten afvuurde. Ze "waarschuwde" de Vlamingen toen voor "moslimpartij" CD&V en stelde dat partijvoorzitter Wouter Beke de moslims als "kiesvee" beschouwt. Die eiste daarop verontschuldigingen van Demir. Tussen de lijnen werd vooruitgeblikt naar de beleidsbrief die Demir dinsdag in de Kamer moet voorstellen.



"Het is bij ons hard aangekomen", verklaarde minister Geens vrijdag. "Ik heb het gevoel dat het rechtse en extreemrechtse stuk van het politieke terrein zo hard mogelijk moet bezet worden en dat CD&V de partij is die best af en toe moet worden gebasht." Hij onderstreepte dat "zo'n uitspraak niet hoort" en riep op in goede verstandhouding samen te werken. Volgende week staat overleg gepland tussen zijn kabinet en dat van Demir over een wetsontwerp rond transgenders. "Het zou toch leuk zijn niet de hele tijd in mijn achterhoofd te moeten afvragen of ze mij vliegen gaat proberen af te vangen?"



"Meer doen dan toon milderen"

"Ik zou hopen dat staatssecretaris Demir meer doet dan de toon milderen", ging Geens voort. Wat bedoelt hij met 'meer doen?' "Ze zou iets kunnen 'clarifiëren'." De minister trok daarbij de vergelijking met de "verduidelijking" die Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele donderdag de wereld instuurde, nadat hij eerder die dag fors naar minister Geens had uitgehaald. "Mijnheer Diependaele heeft zich gisteren geëxcuseerd, dus dat incident is wat mij betreft gesloten."



De CD&V'er had eerder deze week Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) nog op de vingers getikt naar aanleiding van de verspreiding van informatie van de Staatsveiligheid in verband met de Fatih-moskee in Beringen. Vandaag klonk de minister milder. "Het was vreemd dat we over de intrekking (van de erkenning van de moskee) tussen federaal en regionaal niet gesproken hebben. Dat was misschien aangewezen geweest." Hij wijst erop dat op 19 april, na het omstreden referendum in Turkije, een overleg gepland was. "Dat was een goed moment geweest."



"Reputatie Staatsveiligheid niet aangetast"

Overigens gelooft minister Geens niet dat de reputatie van de Staatsveiligheid is aangetast. "De Staatsveiligheid is natuurlijk beducht voor haar reputatie op het vlak van vertrouwelijkheid." Hij legde uit dat de dienst geen CIA is, hoogstens een kleine FBI die enkel binnenlandse informatie kan verzamelen en die voor het buitenland aangewezen is op samenwerking met partnerdiensten. "Goede relaties zijn dan belangrijk. Het is niet leuk dat er dan uit rapporten wordt gepraat. Dat is denk ik het punt dat Jaak Raes (de baas van de Staatsveiligheid) wilde maken."



Geens gaf ook aan dat momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe rondzendbrief over de erkenning van moskeeën. Hij doet dat in samenwerking met zijn collega's van Binnenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie - alle drie N-VA'ers. Het gaat er niet om dat het federale niveau die erkenning terug naar zich toe zou trekken, maar om adviezen "in de best mogelijke omstandigheden te kunnen afleveren".



Regeringszaak

De Standaard schrijft dat CD&V van de erkenning van de Fatih-moskee een regeringszaak maakt. Geens heeft zelf een voorgeschiedenis als kabinetschef op Vlaams niveau. "Voor zover ik me herinner, is dat een bevoegdheid die op voorstel van de minister van Binnenlands Bestuur, collectief wordt uitgevoerd door Vlaamse regering. Formeel is het een beslissing van de Vlaamse regering. Dat kan op eenvoudig voorstel of het kan dat de regering daarover wil discussiëren".