Muyters werkt statuut uit voor jonge topsporters zonder profcontract

Vanaf nu kunnen jonge Vlaamse toptalenten die op hun 18de net niet aan een profcontract raken en niet voortstuderen zich toch nog toeleggen op hun sport, zonder zich zorgen te maken over centen. Vlaams minister van Sport en Werk Philippe Muyters (N-VA) werkte daarvoor samen met de VDAB een statuut uit, schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Achttienjarige topsporters in spe krijgen via de VDAB twee jaar lang extra de kans om zich verder toe te leggen op hun sport en zo vooralsnog door te groeien tot de internationale sportelite en prof worden. Met een werkloosheidsuitkering op zak geeft het zogenaamde profparcours hen daartoe de kans.

"In veel sporten is 18 jaar ook gewoon nog te vroeg om echt door te breken. Er ging in het verleden te veel talent verloren op die manier", legt de minister uit.



Het zijn de sportfederaties die toptalenten moeten voordragen. Sport Vlaanderen en het BOIC hakken dan de knoop door. Voorwaarde is wel dat de sporters kans maken om het ook internationaal te maken. De lat ligt dus zeer hoog, waardoor het ook niet over honderden topsporters gaat. Voorlopig zullen er drie beginnen.