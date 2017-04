CD&V is trage energieministers "meer dan beu"

Katrien Stragier

14/04/17 - 05u56

Leen Dierick en Robrecht Bothuyne © photo news.

CD&V is het "getalm" van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) en zijn federale collega Marie-Christine Marghem (MR) "meer dan beu". Het uitblijven van een gezamenlijk energieplan dreigt de stroomfactuur nóg verder te doen stijgen, klinkt het bij CD&V.

"Als de ministers van Energie niet snel met een energie- en klimaatplan komen, zijn ze collectief verantwoordelijk voor het feit dat de energiefactuur van onze gezinnen en bedrijven niet naar omlaag kan of zelfs verhoogt." Dat zeggen Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick, de energiespecialisten van CD&V. Die partij zit nochtans met die liberalen in de Vlaamse en de federale regering.



Het duo wijst erop dat de deadline om met een zogenaamde 'energievisie' te komen - zoals in deregeerakkoorden staat - al "ruimschoots overschreden" is. Bovendien dreigen er Europese boetes als we tegen 2020 de doelstellingen voor hernieuwbare energie niet halen.



Dierick en Bothuyne hebben zelf een energieplan klaar.