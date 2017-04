Jonge bestuurder bevrijd uit wagen na klap tegen boom

Door: Bart Boterman

14/04/17

© Bart Boterman.

Alveringem

In de Gyverinckhovestraat in Alveringem gebeurde gisteravond een zwaar ongeval. Een jonge bestuurder knalde iets voor middernacht met zijn terreinwagen tegen een boom en zat gekneld in zijn wagen.



Hij werd bevrijd door de brandweer van Lo-Reninge en naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zou uiteindelijk lichte verwondingen hebben opgelopen. Zijn wagen is total loss en werd getakeld. Door het ongeval bleef de Gyverinckhovestraat een tijd lang afgesloten.