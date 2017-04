Nicky Vankets opent nieuwe winkel en nodigt veel BV's uit

Peter De Smedt

video Ontwerper Nicky Vankets heeft vanavond een nieuwe winkel in Hasselt geopend. Vankets verhuist zijn concept store van het centrum van Hasselt naar de rand. De winkel ligt tegen de E313, niemand die er naast kan kijken.

Verschillende bekende Vlamingen zijn klant of ambassadeur van Nicky Vankets en dat blijft zo. Een maand geleden doken er in de pers berichten op dat het bedrijf van Vankets in slechte papieren zit. Met een reorganisatie en een verhuis heeft de ontwerper alle vertrouwen in de toekomst.



Zo mag hij onder andere het trouwkleed van Yanina Wickmayer ontwerper, iets waar hij enorm naar uitkijkt.