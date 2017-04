Bestuurder in levensgevaar na zware botsing in Zelzate

Hannes Cool

13/04/17 - 21u15 Bron: eigen berichtgeving

© Hannes Cool.

Op de Beneluxlaan in Zelzate is vanavond een zware botsing tussen een Peugeot 106 en een Citroën C5 gebeurd. De bestuurder van de Peugeot moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.