Directeur Grote Moskee: "Commissieleden hebben enkel gehoord wat ze wilden horen"

13/04/17 - 21u02 Bron: Belga

Jamal Saleh Momenah, de directeur van de Grote Moskee in Brussel, is misnoegd over de manier waarop hij en imam Mohamed Galaye N'Diaye zijn behandeld in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. "Ikzelf en mijn imam hebben alles gedaan om de commissieleden te helpen, maar zij hebben enkel gehoord wat ze wilden horen", verklaarde Momenah in het journaal op Eén.