Zieke man schrijft emotionele brief aan De Block

13/04/17

Een man uit Meeuwen, in Limburg, heeft vorige week onverwacht te horen gekregen dat zijn peperdure, maar ook levensnoodzakelijk medicijn, niet meer terugbetaald wordt. Het RIZIV heeft de terugbetaling geschrapt omdat het wetenschappelijk niet bewezen is dat het medicijn helpt. De man heeft een immuniteitsziekte, zonder het medicijn zou hij altijd ziek zijn en nog maar 10 jaar leven. De behandeling kost 1500 euro per maand. Zijn vrouw heeft nu een indringende open brief gestuurd naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block.