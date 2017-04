Luikse agent die 4,7 miljoen euro verduisterde vrij onder voorwaarden

EB

De Luikse agent die eind vorige maand werd aangehouden op verdenking van het verduisteren van 4,7 miljoen euro is vandaag door de Luikse kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten onder voorwaarden. De baas van het Luikse takelbedrijf Nucera, dat eveneens in opspraak was gekomen in een fraudezaak rond de agent, is vrijgelaten zonder voorwaarden, bevestigt zijn advocaat meester Nève.