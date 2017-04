Meer dan 50 grafzerken gevandaliseerd in Ougrée

Bewerkt door: ADN

13/04/17 - 18u34 Bron: Belga

© Twitter RTL Info.

Luik In Ougrée, deelgemeente van Seraing, zijn in de nacht van 6 op 7 april liefst 52 grafzerken vaak erg zwaar gevandaliseerd. Schepen Sabine Roberty heeft in haar hoedanigheid als ambtenaar van de burgerlijke stand dinsdag een klacht ingediend tegen onbekenden, zo raakte vandaag bekend.