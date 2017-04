Kandidaten Mister Gay rondgeleid in parlement door senator Van Den Driessche

EB

13/04/17 - 18u00 Bron: Belga

De kandidaten voor Mister Gay Belgium hebben vanmiddag een bezoek gebracht aan het federaal parlement. De heren kregen er een korte les van senator Pol Van Den Driessche (N-VA) en werden daarna rondgeleid in het prestigieuze gebouw.

Ik doe dit ook omdat hier wetten zijn gemaakt die de jongeren aanbelangen, zoals het homohuwelijk. Het is belangrijk dat ze weten dat België daar een voortrekkersrol in heeft Senator Pol Van Den Driessche (N-VA)

Negen van de twaalf kandidaten, alsook de winnaar van 2016, tekenden present voor het bezoek. Het gezelschap kreeg les van senator Pol Van Den Driessche die traditiegetrouw ook de kandidaten voor Miss België ontvangt. Van Den Driessche benadrukte dat hij dat niet als politicus deed, maar als "man die het gebouw en de werking van het federaal parlement kent". "Ik ga in op elke vraag voor een rondleiding, dus ook van senioren, kinderen, scholen, enzovoort". De kandidaten van Mister Gay Belgium vervoegen nu dat rijtje.



Tijdens het lesuurtje friste Pol Van Den Driessche hun kennis over de geschiedenis van België en de werking van de parlementaire democratie op. "Ik doe dit enerzijds omdat hier wetten zijn gemaakt die de jongeren aanbelangen, zoals het homohuwelijk. Het is belangrijk dat ze weten dat België daar een voortrekkersrol in heeft", zegt Van Den Driessche. Daarbij benadrukt hij het schril contrast tussen België en de recente gebeurtenissen in Tsjetsjenië. "Anderzijds moet Mister Gay Belgium ons land vertegenwoordigen en dan moet hij weten hoe België ineen zit".



Op naar minister Homans

Dat beaamt organisator Bram Bierkens. "We organiseren het bezoek aan het parlement omdat we constateren dat de kandidaten niet altijd op de hoogte zijn van hoe een wet gemaakt wordt enzovoort." De heren gaan binnen twee weken nog op bezoek bij Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) voor een vragenuurtje. Met die kennis op zak strijdt het gezelschap op 27 mei voor de titel van Mister Gay Belgium.



De kandidaten gaven aan dat ze heel wat opstaken tijdens hun bezoek. Zo blijkt het geen algemene kennis te zijn welke partijen in de oppositie zitten, hoeveel parlementen ons land telt en wie de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap is. Al kan de vraag gesteld worden of Jan Modaal dat ook wel weet.