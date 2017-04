Leger heeft Agusta-helikopter stand-by om drones en lichte vliegtuigen te onderscheppen

Bewerkt door: jv

De Luchtcomponent van het leger heeft sinds september permanent een Agusta-helikopter stand-by om drones of lichte vliegtuigjes te onderscheppen die een mogelijke bedreiging zijn voor de veiligheid. De helikopter is een aanvulling op de F-16's die worden ingezet om het luchtruim in de Benelux te beschermen.