Twee schilderijen van onschatbare waarde gestolen uit basiliek van Saint-Hubert

13/04/17 - 17u04 Bron: Belga

De basiliek van Saint-Hubert. © photo news.

Uit de basiliek van Saint-Hubert, in de provincie Luxemburg, zijn twee waardevolle panelen van een altaarstuk uit de 16de eeuw gestolen. Dat melden verschillende media en wordt ook bevestigd door de burgemeester van de stad. De diefstal werd dinsdag al vastgesteld.

Volgens burgemeester Jean-Luc Henneaux gaat het om "unieke werken van onschatbare waarde". Het altaarstuk bevindt zich in een deel van de basiliek dat niet toegankelijk is voor het publiek. De twee gestolen panelen, niet groter dan een blad papier van A4-formaat, bevonden zich volgens de burgemeester "in opperbeste staat".



De kerkfabriek heeft intussen een klacht tegen onbekenden ingediend. De stad zelf deed dat nog niet, maar is volgens Henneaux wel bereid om dat te doen, "als dat nodig zou blijken".



De burgemeester wil nu in samenspraak met de kerkfabriek kijken of er bewakingscamera's geïnstalleerd kunnen worden. "Het is jammer dat het daartoe moet komen. De basiliek moet een plaats van geloof blijven, en een plaats die openstaat voor het publiek", aldus nog Henneaux.