"Zonder die put in de weg leefde vader nog"

Door: Wannes Vansina

13/04/17 - 17u12 Bron: Eigen berichtgeving

© Google Street View, Raf Remue.

In de Lierse Sint-Margeritakerk wordt zaterdag afscheid genomen van Lucien Remue (69), een man die nog lang niet had moeten gaan ware er zondag niet die put in een Duffelse weg geweest. "Zonder had vader nog geleefd", zegt zoon Raf.

Het drama vond zondag plaats in de Bosstraat. Lucien vertrok zoals altijd die weekdag met zijn kameraden van wielerclub RV-Waarloos op tocht toen op amper anderhalve kilometer van de lokalen het noodlot toesloeg, nota bene op een weg waar ze met hun pelotonnetje wekelijks passeerden. Lucien belandde met zijn wiel in een spleet tussen de betonplaten. Hij kwam ten val en smakte met zijn hoofd tegen het wegdek. Zijn helm ten spijt, hulp mocht niet meer baten.

"Dit had nooit mogen gebeuren" Volgens zoon Raf had het ongeval nooit mogen gebeuren. "De spleet - volgens het politieverslag 3 centimeter breed en 10 centimeter diep, was er al langer en zelfs al gemeld aan de gemeente. Mocht er zijn ingegrepen, vader had nog geleefd. Hij was een voorzichtig rijder, reed altijd vooraan of aan de zijkant van het peloton. Net daarom was hij nooit eerder gevallen", vertelt hij. De familie verwijt de gemeente nalatigheid, maar of ze ook juridische stappen zal ondernemen, daar is ze nog niet uit.