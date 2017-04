Topman Staatsveiligheid ergert zich aan spel CD&V en N-VA: "Dit gebeurt enkel in bananenrepublieken"

Door: AS

Jaak Raes, topman van Staatsveiligheid, verscheen maandag voor de commissie Bestuurszaken in het Vlaams Parlement. © belga.

Jaak Raes, topman van Staatsveiligheid, ergert zich blauw aan het politieke spel tussen CD&V en N-VA. "Ik kan alleen betreuren dat nota's van Staatsveiligheid integraal in kranten staan. Dat zie je nergens ter wereld, behalve in bananenrepublieken", hekelt hij in het Nieuwsblad.

De politieke rel tussen de christendemocraten en de Vlaams-nationalisten gaat vandaag onverminderd verder. Gisteren haalde justitieminister Koen Geens (CD&V) uit naar zijn Vlaamse collega-minister Liesbeth Homans (N-VA). Ze had eerst Staatsveiligheid moeten contacteren, alvorens ze haar beslissing over het intrekken van de erkenning van de moskee in Beringen publiek bekendmaakte, klonk het. Homans beet op haar beurt van zich af en noemde de kritiek van Geens "merkwaardig", aangezien hij zelf al eerder informatie van Staatsveiligheid openbaar had gemaakt.

Bananenrepubliek De hele kwestie werkt Staatsveiligheid-topman Jaak Raes zodanig op de zenuwen, dat hij maandag al hard reageerde in de commissie Bestuurszaken in het Vlaams Parlement: "De reputatie van onze inlichtingendiensten werd te grabbel gegooid", zo staat vandaag in De Morgen.



In het Nieuwsblad reageert hij vandaag opnieuw scherp. "Ik heb maandag een getuigenis afgelegd achter gesloten deuren. Ik dacht dat we afspraken hadden gemaakt met het parlement dat daar niets uit naar buiten zou komen. Dan kan ik alleen betreuren dat er gelekt wordt en kan ik alleen betreuren dat nota's van Staatsveiligheid integraal in de kranten staan", aldus Raes. "Dat zie je nergens ter wereld, behalve in bananenrepublieken. En ik mag hopen dat we dat nog niet zijn."