Dirk Van Gorp

13/04/17 - 15u56 Bron: eigen berichtgeving

© Dirk Van Gorp.

Aan de Beersebaan in Rijkevorsel is vanmiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Een 56-jarige bromfietser stak plots de baan over waardoor een aankomend voertuig de man niet meer kon ontwijken. De bromfietser was op slag dood.