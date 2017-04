Luikse agent verduisterde 4,7 miljoen euro

SPS

Een Luikse politieagent die eind vorige maand werd aangehouden omdat hij 4,7 miljoen euro zou hebben verduisterd, heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt het parket van Luik.

De man heeft toegegeven dat hij twee jaar lang sponsorgeld verduisterde door aan rally's deel te nemen. De zestiger liet zich daarvoor sponsoren door bedrijven, maar stak een bepaald percentage stelselmatig in eigen zak, terwijl de volledige som wel als sponsoring in zijn boekhouding werd aangegeven. In totaal verduisterde hij op die manier een som van 4,7 miljoen euro.



In eerste instantie ontkende de agent de feiten, maar hij legde uiteindelijk toch bekentenissen af. Hij werd eind vorige maand aangehouden op verdenking van fraude, witwassen en corruptie.



Daarnaast duikt F.A., net als enkele Luikse collega-agenten, ook op in een dossier rond een Luiks takelbedrijf. Dat bedrijf zou willekeurig voertuigen getakeld hebben, vooral dan met een buitenlandse nummerplaat. Die wagens werden vervolgens samengeperst en aan een ijzerhandelaar doorverkocht. Wanneer de eigenaren zich meldden, kregen die te horen dat het voertuig was gestolen.



F.A. ontkent elke betrokkenheid in dit dossier. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.