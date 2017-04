Een op de drie huurders in Antwerpen moet waarborg cash betalen

MVDC

13/04/17 - 18u05 Bron: Belga

De Seefhoek wijk in Antwerpen. © Wouter Van Vooren.

Antwerpen Uit cijfers van de Huurdersbonden blijkt dat nog steeds 16 procent van de leden hun huurwaarborg contant aan de eigenaar betalen. Dat is wettelijk verboden. In Antwerpen loopt dat percentage op tot 30 procent, met pieken tot boven de 50 procent in De Seefhoek en Borgerhout.