Net één maand vrij na tien jaar cel, maar deze Belg loopt opnieuw tegen de lamp

Door: FT

13/04/17 - 17u21 Bron: BN De Stem

Bij de politiecontrole werden onder meer amfetamine, hennep en veel cash geld aangetroffen. © Politie Nederland.

Hij was net een maand op vrije voeten na tien jaar gevangenisstraf, maar werd dinsdag al opnieuw ingerekend bij een grote verkeerscontrole in Nederland. Een 38-jarige Belg liep er tegen de lamp met drie kilo amfetamine.

De man werd aangehouden voor het witwassen en vervoeren van een grote hoeveelheid harddrugs - duidelijk bestemd voor handel. Naast de drie kilogram amfetamine, had de dertiger ook 5.000 euro cash geld bij zich. Toen de Nederlandse politie de man controleerde langs de A27 tussen het Nederlandse Hank en Nieuwendijk, bleek de verdachte na tien jaar in de cel gezeten te hebben, nog maar één maand op vrije voeten.



De Belg kon worden opgespoord dankzij ANPR-camera's, waarmee automatisch de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen worden gescand. Zo'n camera registreert onder meer openstaande boetes, belastingschulden of geseinde personen.