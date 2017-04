Trein rijdt vrachtwagen aan in Gent

Jürgen Eeckhout

13/04/17 - 13u08

© Jürgen Eeckhout.

video Een trein heeft deze middag rond 11.30 uur een vrachtwagen aangereden op de overweg aan de Afrikalaan in Gent. De vrachtwagen stond er stil op de sporen. De trein kon niet meer tijdig stoppen en botste zo tegen de oplegger. Gewonden vielen er niet.

Op de trein, die spoorde van Eeklo naar Ronse, zaten zo'n dertig reizigers. Omdat zij ruim een half uur moesten wachten vooraleer ze geëvacueerd konden worden, kregen zij buiten een suikerwafel en een flesje water. Een bus heeft hen dan meegenomen naar het station van Gent Dampoort.



Spoorwegmaatschappij NMBS heeft pendelbussen voorzien vanuit het station van Eeklo zodat reizigers toch tot op hun bestemming kunnen geraken. Voorlopig is het onmogelijk om met de trein langs het ongeval te passeren in de richting van Gent en ondervindt het treinverkeer momenteel hinder. De NMBS en Infrabel kunnen voorlopig nog niet zeggen hoelang de hinder zal aanslepen.



Er wordt nu onderzocht of de signalisatie op het moment van de aanrijding werkte. Volgens de eerste vaststellingen was dat wel degelijk het geval, want de slagbomen zijn op de bewuste overweg naar beneden.