Pech op de snelweg: "Factuur loopt op tot 500 euro"

13/04/17

Autopech op de snelweg dreigt een dure grap te worden voor automobilisten. Daarvoor waarschuwen pechverhelpers VAB en Touring in het Nieuwsblad. De federale wegpolitie laat wagens op de pechstrook meteen wegslepen door zogenoemde FAST-takelaars, zelfs als de pechverhelper al onderweg is. Voorlopig dragen VAB en Touring de kosten.

FAST-takelaars zijn firma's die geselecteerd zijn door de Vlaamse overheid, en die binnen de twintig minuten ter plaatse moeten zijn. Heeft u een ongeval of pech op de snelweg, dan stuurt de federale politie zo'n FAST-takelaar op u af. Ook als u aangesloten bent bij Touring of VAB, en er al een takelwagen onderweg is.



Beide pechverhelpers klagen die situatie nu aan. Niet alleen moet hun personeel zo voor niets uitrukken, ze maken zich ook zorgen om de hoge facturen die hun leden ontvangen terwijl ze bij VAB of Touring recht hebben op gratis assistentie.

Factuur De factuur loopt soms op tot 500 euro, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe in het Nieuwsblad. "Enkel om je wagen tot de eerste afrit te takelen." Voorlopig komen beide pechverhelpers daarin tussen, maar een structurele oplossing dringt zich op.



Daarmee is het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) het eens. Maar de oplossing die in de maak is, is niet in het voordeel van beide bedrijven. Er zou immers een plan op tafel liggen om enkel FAST-takelaars toe te laten op de Vlaamse snelwegen - ook op de pechstrook.