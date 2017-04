Studio uitgebrand door oververhitte smartphone

Door: Bart Boterman

13/04/17 - 11u36 Bron: Eigen berichtgeving

Eerder deze week waarschuwden brandwondenexperts al voor de gevaren van smartphones. (illustratiefoto) © photo news.

In een studio in de Henri Jasparlaan in Westende heeft gisteravond een zware brand gewoed nadat een opladende smartphone vuur vatte. Dat meldt het parket van Brugge. De studio is zwaar beschadigd. Gisteren nog werd gewaarschuwd voor het brandgevaar van de toestelletjes wanneer ze in het stopcontact zitten.