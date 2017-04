Uur aanschuiven op E313 Massenhoven: "Blijf weg"

Door: Sander Bral

Richting Hasselt Het is momenteel tussen Wommelgem en Massenhoven minstens een uur aanschuiven op de E313 richting Hasselt na een verkeersongeval. "Blijf daar weg", klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Een lichte vrachtwagen en een personenwagen botsten rond 9.50 uur tegen elkaar op de linkerrijstrook. Ook de rechterrijstrook is versperd zodat hulp- en takeldiensten hun werk kunnen doen. Doorgaand verkeer kan daar enkel via de pechstrook passeren.



"We kunnen nog geen prognose maken van hoelang het daar gaat duren", vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscenstrum. "Maar we raden aan om daar weg te blijven. Zelfs als je van Gent naar Hasselt moet rijden, is het beter om via Brussel te gaan. De files op de E313 schieten niet op, het zit daar potdicht."



Een uur eerder vond er op diezelfde E313 richting Hasselt ook al een ongeval plaats in Wommelgem. Daar kwam een vrachtwagen in contact met twee personenwagens, waarvan één over kop ging en op zijn dak belandde. Eén bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De file hield toen aan van voor de Kennedytunnel op Linkeroever tot Wommelgem. Ook daar was het een uur aanschuiven. De files waren min of meer weggewerkt toen het tweede ongeval in Massenhoven zich voordeed. Het is nu opnieuw een uur aanschuiven tussen Wommelgem en Massenhoven.