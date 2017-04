Ron (43) kijkt na zes jaar man in de ogen die hem bijna doodreed en heeft een ongelofelijke boodschap voor hem

Koen Van De Sype

13/04/17 - 09u31 Bron: Eigen berichtgeving

© Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

video "Ik ben helemaal niet kwaad. Ik draag geen wrok. Ik ben zelfs dankbaar dat je me wilde ontmoeten." Aan het woord is Antwerpenaar Ron Janssens (43). Zes jaar geleden werd hij op de motor aangereden door Rudi Troonbeeckx (49). Hij kroop door het oog van de naald en 24 operaties later loopt hij nog altijd met een arm in een brace. Maar zijn boodschap voor zijn aanrijder is hartverwarmend.

De twee leerden elkaar kennen in de ergste omstandigheden: bij een ongeval in de zomer van 2011 waarbij Ron bijna het leven liet. De man uit Hoboken was met zijn motor op weg naar huis na een verjaardagsfeestje van zijn vader, toen hij met (te) hoge snelheid tegen de wagen knalde van Rudi Troonbeeckx uit Willebroek. Die was vlakbij zijn huis en had geen voorrang verleend.



Helse pijnen

Zes jaar later zien ze elkaar terug. Ron heeft intussen 24 operaties achter de rug en het einde is nog niet in zicht. Zijn arm is nog altijd verlamd en hij lijdt helse pijnen door problemen met zijn zenuwen. Rudi bezocht hem net na het ongeval in het ziekenhuis, maar sindsdien zagen ze elkaar niet meer. In het filmpje halen ze herinneringen op aan hoe het ongeval gebeurde.