Overvaller duwt zwangere vrouw met peuter op de arm tegen de grond

Door: Jef Van Nooten

13/04/17 - 11u08

Het incident deed zich voor aan de Verfshop in Meerhout. © Jef Van Nooten.

meerhout Een gemaskerde overvaller heeft vanochtend een zwangere vrouw met een peuter op de arm tegen de grond gewerkt. De overval gebeurde op een verfwinkel aan de Eindhoutsebaan in Meerhout.

De uitbaatster arriveerde rond 9 uur met haar zoontje aan de winkel. Op het moment dat de vrouw met het kind op de arm de verfwinkel wilde binnengaan, werd ze achteraan verrast door een man met een kap over het hoofd. Hij duwde of sloeg de vrouw en haar kind tegen de grond.



Zonder één woord te zeggen haalde hij nadien het geld uit de portefeuille van de vrouw en uit de kassa in de winkel, goed voor een totale buit van enkele duizenden euro. De uitbaatster van de winkel is vier maanden zwanger.



Ze werd overstuur naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal moeten blijken of alles in orde is met het baby'tje in haar buik.