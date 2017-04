"Baby Loredana gestorven door ruzie tussen ouders"

Door: redactie

Thomas en Océane, de ouders van de 16 maanden oude Loredana uit Namen, blijven aangehouden op beschuldiging van doodslag. Hun dochtertje werd op 19 maart dood aangetroffen in bad. Verdronken, zo beweerden ze.

Mug-artsen en ziekenhuispersoneel zagen niets verdachts. Maar enkele familieleden stapten naar de politie. Volgens hen was er een zware ruzie tussen de twee en is de dood van Loredana daar een gevolg van. "Als het zo zit, dan verzuip ik haar", zou er geroepen zijn.



Verschillende versies

De advocaat van Thomas ontkent dit. "Ze is verdronken door nalatigheid. Probleem is dat mijn cliënt en de moeder verschillende versies geven en mekaar tegenspreken. Maar er is zeker geen sprake van doodslag."



De resultaten van de autopsie worden binnenkort bekend. (EV)