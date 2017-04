Inbrekers weg met Porsche én Mercedes

SPK

Een Porsche 911 Carrera. © reuters.

Bij een villa in het Vlaams-Brabantse Tremelo hebben inbrekers twee dure wagens tegelijk gestolen. Maandagnacht rond 3.30 uur drongen ze het huis binnen via een achterdeur. "In de woonkamer vonden ze de sleutels van onze wagens", vertelt de eigenaar. Het ging om een Porsche 911 Carrera - te koop vanaf 101.000 euro - en een Mercedes GL - te koop vanaf 94.000 euro.

"Omdat onze tuin net wordt heraangelegd, stonden die uitzonderlijk op de oprit." De Porsche is inmiddels via z'n gps-trackingsysteem teruggevonden aan de kant van de weg in Herentals. Van de Mercedes was gisteren nog geen spoor.



Bewakingscamera's

De daders werden gefilmd door de bewakingscamera's van het huis en de lokale politie onderzoekt de diefstal. Vlakbij, in Keerbergen, gingen inbrekers er zaterdagnacht ook al met een BMW X6 - die 70.000 euro waard is - vandoor. Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen beide diefstallen. (SPK)