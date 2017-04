Man achtervolgt "hinderende bestuurder" en slaat hem bont en blauw

Door: redactie

12/04/17 - 21u23 Bron: Belga

Leuven De correctionele rechtbank van Leuven heeft Patrick V.E. veroordeeld tot een probatiestraf van één jaar wegens zware verkeersagressie. De man achtervolgde in zijn wagen een andere automobilist en sloeg hem bont en blauw op een parking in Leuven.

De 48-jarige Patrick V.E. uit Herent oordeelde op 16 december 2015 dat hij in het verkeer gehinderd werd door een 4 jaar jongere bestuurder. Op de zitting gaf hij toe dat hij "door het lint was gegaan". Hij achtervolgde de bestuurder en bracht hem zware slagen en verwondingen toe.



Uit camerabeelden bleek dat het slachtoffer niet wist dat hij gevolgd werd. Bij het uitstappen werd hij langs achter aangevallen en met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Nadien kreeg hij nog verschillende rake klappen. Toen het slachtoffer op de grond lag, werd hij nog eens met de voet in het gezicht getrapt. De man liep zware verwondingen op en was drie weken werkonbekwaam.



De rechter sprak van "een zeer ernstige vorm van verkeersagressie".