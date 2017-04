Door: redactie

Het Woodrow Wilsonplein in Gent is ontruimd nadat er een bommelding is geweest. Dat bevestigt de politie van Gent aan VTM NIEUWS. Ontmijningsdienst DOVO is onderweg, er is een perimeter ingesteld van 200 meter.