Vier jaar cel voor mishandeling baby: "Mijn stoppen waren doorgeslagen"

12/04/17 - 19u37 Bron: Belga

Leuven De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 37-jarige man uit Leuven veroordeeld tot vier jaar cel voor de mishandeling van zijn vijf maanden oude baby. Het zoontje ontsnapte maar nipt aan de dood en kampt met een ontwikkelingsachterstand door het opgelopen hersenletsel. Poging tot doodslag werd geherkwalificeerd in opzettelijke slagen en verwondingen.

Bjorn V. stond op 15 maart 2013 in voor de zorg van drie van de vier kinderen van zijn gezin in hun woning in Leuven. Terwijl zijn partner boven lag te slapen en hij achter de computer zat, was een van de tweelingen van amper vijf maanden oud veel aan het huilen. Even na het middaguur belde de vader de huisarts met de melding dat zijn zoontje niet meer reageerde.



Bij aankomst merkte de dokter dat de polsslag en de ademhaling van de baby stilgevallen waren. De arts begon onmiddellijk te reanimeren en het kind werd overgebracht naar het UZ in Leuven. Daar bleef het opgenomen tot 12 april, waarna een lange revalidatie volgde. De vader zei dat "zijn stoppen waren doorgeslagen" en dat hij het huilende kind bij de keel had gegrepen. Aan de telefoon bij de dokter stelde hij dat hij zijn zelfbeheersing had verloren en zijn kind had doodgeknepen.