Google kent Gentse circulatieplan nog niet

Wie door Gent navigeert met Google Maps kijkt best uit zijn doppen. De routeplanner van de Amerikaanse internetgigant is nog niet mee met het nieuwe circulatieplan voor auto's dat sinds 3 april in de stad van kracht is. Concurrerende online routeplanners als Waze en Apple Maps zijn wel al up to date.

Sinds vorige week is een groter stuk van Gent autovrij en zijn verschillende routes door de stad "geknipt". De routeplanner van Google trekt er zich echter maar weinig van aan. Een test met verschillende routes in de voorbije dagen leerde dat Google Maps bestuurders nog in de verkeerde richting door eenrichtingsstraten stuurt en zowel geknipte straten als nieuw voetgangersgebied negeert.



"De verschillende navigatiediensten hebben een jaar geleden al kaarten van ons gekregen, maar Google kon geen garanties geven dat het tegen 3 april in orde zou zijn", klinkt het op het kabinet van Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. Woensdag had het Gentse verkeerscentrum nog contact met Google. "Blijkbaar is er technisch een en ander verkeerd gelopen. Google probeert het zo snel mogelijk in orde te brengen."



Dat bevestigt ook een woordvoerder van de internetgigant. "We werken eraan en weten dat dit belangrijk is voor onze gebruikers, dus een update komt er zo snel als mogelijk. Alle afgesloten wegen zouden ondertussen up to date moeten zijn. We werken aan een update van de rest van de verkeerswijzigingen. We willen zeker zijn dat deze accuraat zijn."



Wie zeker wil zijn van een correct geplande route, kan ook bij de stad zelf terecht. Gent ontwikkelde een routeplanner waarmee zowel te voet, per fiets als met de auto de beste route volgens het nieuwe circulatieplan uitgestippeld kan worden.