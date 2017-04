Woodrow Wilsonplein in Gent tijdlang ontruimd omwille van verdacht pakket

Redactie

In Gent is het Woodrow Wilsonplein woensdag rond 20.30 uur opnieuw vrijgeven. DOVO vond geen verdacht pakket in een wagen van bpost.

Om 17.37 uur had bpost een melding gedaan over een verdacht pakket in een van haar voertuigen. Daarop werd het Woodrow Wilsonplein ontruimd. DOVO kwam ter plaatse om het voertuig van bpost aan de oude stadsbibliotheek te controleren.



Omdat er veel pakketjes in de bestelwagen van bpost lagen, werd een explosievenhond van de federale politie ingezet. Die hond wordt woensdagavond nog ingezet in het sorteercentrum Gent X in deelgemeente Wondelgem. Ook dat werd in de vooravond ontruimd wegens een mogelijk verdacht pakket.



"Uit een anoniem telefoontje konden we afleiden dat het verdacht pakje zich mogelijk in het sorteercentrum bevond of op ronde met de postbode", zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck van bpost. "Uit de weinige informatie die we hadden, konden we vermoeden dat er twee scenario's waren."



"Als het sorteercentrum om 22 uur wordt vrijgegeven, kan er nog vrij veel verwerkt worden", aldus woordvoerster Van Speybroeck. "Voor de bedeling van kranten zullen er geen problemen zijn, pakjes in Oost- en West-Vlaanderen worden ook overal bedeeld, brieven ook, maar mogelijk is er wel een impact op het volume door de achterstand die is opgelopen."