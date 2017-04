Woodrow Wilsonplein in Gent ontruimd omwille van verdacht pakket

Redactie

In Gent is het Woodrow Wilsonplein ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Het stadsbestuur en de politie zeggen dat er een veiligheidszone van 200 meter is ingesteld. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is onderweg. Ook het postsorteercentrum in Wondelgem is ontruimd.