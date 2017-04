Cannabisplantage met 800 planten opgerold in Ruddervoorde

SDV

12/04/17 - 17u15 Bron: Eigen berichtgeving

De woning waar de cannabisplantage werd opgerold © Siebe De Voogt.

Ruddervoorde In de Westkantstraat - op de grens van Ruddervoorde en Zwevezele - is vanmorgen een cannabisplantage opgerold met zo'n 800 planten. Vijf verdachten werden gearresteerd.

De professionele plantage was ingericht op de zolder van een alleenstaande woning - bijna enkel omgeven door weilanden - in een klein zijstraatje van de Westkantstraat dat uitmondt in de Watermolenstraat. De bende kon zo ongestoord hun werk gaan.



De speurders hielden de vijf Nederlandse verdachten al enige tijd in de gaten en gingen vanmorgen over tot arrestaties. Het gaat om een man en vrouw van 58 en 48 jaar oud, een 29-jarige vrouw van Turkse origine en een 53-jarige man en 44-jarige vrouw van Bulgaarse origine. Zij zouden niet in het huis gewoond hebben, maar kwamen af en toe de plantage onderhouden.



De verdachten worden vanavond nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter.