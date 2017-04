Ophef om aanwezigheid burgemeester Maasmechelen op meeting Turkse Grijze Wolven

SPS

12/04/17 - 17u00 Bron: Belga

Raf Terwingen. © photo news.

De lokale N-VA in Maasmechelen neemt burgemeester én coalitiepartner Raf Terwingen (CD&V) in het vizier. Terwingen sprak vorige maand op de infoavond van een organisatie waar de extreemrechtse Turkse Grijze Wolven achter schuil zouden gaan. Eerder hadden anonieme N-VA-bronnen in De Tijd al kritiek geuit. Meerderheidspartij Open Vld en oppositiepartij sp.a willen eerst het hele verhaal kennen.

Humo bracht de bijeenkomst van de Belgiça Türk Federasyon en Eisden Ülkü Ocagi in Maasmechelen dinsdag onder de aandacht. Terwingen reageert in het weekblad dat hij niet wist dat het mantelorganisaties zijn van de Grijze Wolven en de MHP, de Partij van de Nationalistische Beweging.



"Als ik dat had geweten, was ik er natuurlijk niet naartoe gegaan", zegt burgemeester Terwingen. "Ik heb er geen toespraak gehouden. Ik heb gewoon heel praktisch geantwoord op vragen, over het slachten van schapen, en over problemen met bouwvergunningen. Er is niet over religie of politiek gepraat."



Terwingen woonde de bijeenkomst bij op uitnodiging van partijgenoot Mustafa Uzun, die later dit jaar schepen wordt in Maasmechelen. "Meneer Uzun lijkt mij een moderne Turk die zich niet laat meeslepen in religieuze afaires", zegt de CD&V'er. Uzun zelf benadrukt dat hij als gemeenteraadslid en toekomstig schepen "afstand houdt van alles wat niet in onze samenleving thuishoort". "Dat fascisme en racisme was misschien vroeger zo, maar toch zeker niet in onze gemeente."



De lokale N-VA - die samen met CD&V en Open Vld Maasmechelen bestuurt - noemt "de kritiekloze aanwezigheid van eender welk politicus op een bijeenkomst van de Grijze Wolven niet aanvaardbaar". De Vlaams-nationalisten zullen zich naar eigen zeggen "in alle kalmte intern beraden" over de zaak en hun coalitiepartners erover aanspreken. "In ieder geval maakt dit het draagvlak voor de schepenwissel van CD&V later dit jaar niet groter", klinkt het nog bij lokaal woordvoerder Andy Pieters.