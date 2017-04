West-Vlaamse transportfirma's riskeren monsterboetes voor sociale dumping

KVDS

Twee West-Vlaamse transportfirma's en hun zaakvoerders hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor inbreuken op de sociale strafwet. In totaal werden boetes van meer dan een half miljoen euro geëist. De zaakvoerders riskeren zes maanden gevangenisstraf.

De arbeidsauditeur omschreef de zaken als voorbeelden van sociale dumping in de transportsector. Een transportbedrijf uit Beernem maakte volgens het OM gebruik van postbusbedrijven in Slovakije en Luxemburg. "In werkelijkheid stonden die tien Roemeense chauffeurs altijd ter beschikking van de Belgische opdrachtgever. Op het adres in Slovakije werd alleen maar iemand betaald om de post op te halen en de mails door te sturen. Op het adres in Luxemburg staat gewoon een bungalow, geen transportfirma." Boete Naast een gevangenisstraf riskeert zaakvoerder Daniel V. (60) ook een geldboete van 36.000 euro. Voor zijn firma werd 180.000 euro boete gevorderd.

Zo'n onderzoek moet tot op het bot gaan, maar dit is een vluggertje Advocaat Frederik Vanden Bogaerde

Voor een transportbedrijf uit Wingene werkten 17 Roemeense chauffeurs, die eigenlijk ingeschreven waren bij een Roemeense firma. Volgens het arbeidsauditoraat gaat het om fictieve detachering om RSZ te ontlopen. Bovendien zou de zaakvoerder een controle door de inspectiediensten belemmerd hebben. Nico D. (45) riskeert 6 maanden celstraf en 61.200 euro boete. Voor zijn transportfirma werd 306.000 euro boete geëist.



Vluggertje

De advocaat van beide zaakvoerders hekelde vooral de manier waarop het onderzoek gevoerd werd. Een inval in oktober 2014 was gebaseerd op drie jaar oude informatie. "Zo'n onderzoek moet tot op het bot gaan, maar dit is een vluggertje. Met betrekking tot de lonen is zelfs geen onderzoek gevoerd", zei advocaat Frederik Vanden Bogaerde.



Over de grond van de zaak vroeg de verdediging de vrijspraak. "Als transporteur mag ik zoals elke ondernemer in het buitenland een firma beginnen, maar tegenwoordig zitten we in een kruistochtsfeer."



De rechter doet in beide zaken uitspraak op 10 mei.