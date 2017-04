Brussels Airport kent recordaantal passagiers

MVDC

12/04/17 - 15u58 Bron: Belga

© belga.

Zaventem Opmerkelijk, Brussels Airport, dat vorig jaar nog getroffen werd door een dodelijke aanslag, heeft een recordmaand én een recordkwartaal achter de rug. Dat blijkt vandaag uit de meest recente cijfers. "Het vertrouwen van passagiers in Brussels Airport is opnieuw op het hoogste niveau", aldus de luchthaven.

In maart ontving de luchthaven 1.879.510 passagiers. Dat is bijna 10 procent meer dan het vorige record in 2015. Op kwartaalbasis namen ongeveer 4,977 miljoen mensen het vliegtuig in Zaventem. Vorig jaar bleef de luchthaven na de aanslagen tijdelijk gesloten, maar dit jaar werd er meer dan 50.000 ton vracht vervoerd. Dat is een stijging van 15,3 procent t.o.v. 2015.