Cel Vermiste Personen onderzocht vorig jaar 1.172 onrustwekkende verdwijningen

12/04/17 - 14u40 Bron: Belga

De Cel Vermiste Personen van de Federale Gerechtelijke Politie onderzocht vorig jaar 1.172 aangiftes van onrustwekkende verdwijningen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Franky Demon. Het aantal onrustwekkende verdwijningen daalde continu sinds 2010, toen er 1.477 gevallen geregistreerd werden.

In 2016 werden 452 vrouwen en 720 mannen vermist. In 66 gevallen ging het om kinderen jonger dan dertien jaar. De meeste onrustwekkende verdwijningen werden geregistreerd in de provincie Antwerpen (181), gevolgd door Luik (164), Henegouwen (163), Brussel (146) en Oost-Vlaanderen (139).



Tot dusver kon de Cel Vermiste Personen al 1.127 van de 1.172 dossiers afsluiten. In 983 gevallen werd de vermiste levend teruggevonden. 144 waren overleden op het moment dat ze werden teruggevonden. Het ging om 41 vrouwen en 103 mannen.