Aantal gewapende overvallen in ons land neemt af

Het aantal gewapende overvallen in ons land is de afgelopen jaren continu gedaald, van 4.971 in 2012 tot 4.036 in 2015. In het eerste trimester van 2016 werden 1.017 feiten gepleegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.

De daling van het aantal gewapende overvallen was in de periode 2012-2015 het meest uitgesproken in het Vlaams Gewest (van 1.646 tot 1.195), maar manifesteerde zich ook in Wallonië (van 2.2002 tot 1.800) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.323 tot 1.041). In het eerste trimester van 2016 werden 471 feiten geregistreerd in Wallonië, 314 in Vlaanderen en 232 in Brussel. Lees ook Jongens van 13 en 14 verdacht van overval op bakkerij in Mechelen

