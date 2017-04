In 2016 werden in Belgische gevangenissen 12 zelfdodingen geregistreerd

Bewerkt door: jv

Vorig jaar zijn in de Belgische gevangenissen 53 gedetineerden overleden, van wie 12 door zelfdoding. In 2015 ging het om minder sterfgevallen (44), maar meer zelfdodingen (16). Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een vraag van Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter.

In de periode 2011-2016 stierven er in totaal 308 gedetineerden tijdens hun opsluiting, van wie 85 door zelfdoding. Het aantal overlijdens schommelde in deze periode tussen 44 (2015) en 59 (2014), het aantal zelfdodingen tussen 12 (2011 en 2016) en 18 (2014). Omwille van het medisch beroepsgeheim kan de minister geen verdere informatie gegeven over de andere oorzaken van overlijden.



Uit een rapport dat de Raad van Europa medio maart bekendmaakte, blijkt dat in 2015 13,6 procent van het aantal sterfgevallen in Belgische gevangenissen toe te schrijven was aan zelfdoding, terwijl dat in Europa gemiddeld slechts 7,2 procent was. In vergelijking met andere Europese landen scoorden enkel Cyprus (44,1 procent), Noorwegen (16,1 procent), Portugal (15,7 procent) en Nederland (14,2 procent) hoger.





Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.