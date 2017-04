Meer klachten van geluidsoverlast door militaire vliegtuigen en helikopters

MVDC

12/04/17 - 14u34 Bron: Belga

Minister Steven Vandeput in een militair vliegtuig. © photo news.

Defensie heeft vorig jaar 95 klachten gekregen over geluidsoverlast door militaire vliegtuigen en helikopters. Dat waren er 16 meer dan in 2015. Het aantal klachten nam de afgelopen jaren alsmaar toe. Dat blijkt uit antwoord van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) op een vraag van partijgenote Karolien Grosemans.

De klachten kwamen vooral uit de provincies Antwerpen (21), Limburg (20) en Namen (13). Dat Antwerpen en Limburg meer overlast hadden, is volgens minister Vandeput te wijten aan het bestaan van oefenzones in het luchtruim boven de Kempen en de nabijheid van de vliegbasis van Kleine-Brogel. Om zo weinig mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken, streeft Defensie volgens de minister naar een maximale spreiding van de vluchten in tijd en ruimte.



De grote meerderheid van de klachten over geluidsoverlast ging over F-16 gevechtsvliegtuigen, gevolgd door de A-109 helikopter, buitenlandse toestellen, C-130 transportvliegtuigen en de NH-90 helikopter.