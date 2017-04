Belgische poot van Erdogans Diyanet sponsort rechtszaak voor onverdoofd slachten in Vlaanderen

AS

12/04/17

Met een rechtszaak tegen het Vlaamse gewest probeert een groep islamverenigingen onverdoofd slachten mogelijk te maken op niet-erkende slachtvloeren. De Belgische poot van Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken, is een van de vragende partijen, zo bracht weekblad Knack aan het licht."Daarmee vuurt men de facto ook vanuit het buitenland een binnenlands conflict aan", reageert bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

In 2014 maakte Vlaams minister voor Dierenwelzijn Weyts komaf met onverdoofd slachten op niet-erkende slachtvloeren. Hij wijst daarbij naar de Europese regels: onverdoofd slachten is verboden, tenzij er religieuze gronden zijn én het in een erkend slachthuis gebeurt. "Die tijdelijke slachtvloeren zijn niet erkend - soms werd er gewoon op een voetbalveld of in een schuur geslacht", legt Weyts uit in Knack.



Dat verbod wordt aangevochten door verschillende islamitische verenigingen, die redeneren dat er te weinig erkende slachtvloeren zijn in Vlaanderen. Daardoor zou niet iedereen kunnen deelnemen aan het offerfeest, wat een beknotting van de geloofsbelijdenis is. En dat is een van de Europese grondrechten.