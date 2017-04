Oeps, foutje: auto rijdt op nieuwe fietsbrug

Nina Bernaerts

12/04/17 - 15u14 Bron: Eigen berichtgeving

© Facebook: Robby Decorte.

Vorig jaar al werd de IJzerlaanbrug, de verbinding tussen Antwerpen en Merksem, afgesloten voor het autoverkeer. Sinds vorige week hebben fietsers wel terug de mogelijkheid om het Albertkanaal over te steken via een nagelnieuwe fietsbrug. Door de fietsers wordt de brug alvast hartelijk onthaald en blijkbaar ook door één verstrooide bestuurder.



De auto belandde via de IJzerlaan op de fietsbrug, maar besefte even later dat hij er niet mocht rijden. De bestuurder probeerde te draaien om terug te keren, maar dat ging moeizaam. De auto moest uiteindelijk achteruit langs de kant van Antwerpen er terug af, want aan de kant van Merksem staat de helling nog in stellingen.