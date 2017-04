Douane mag geen identiteit controleren

Door: redactie

12/04/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

video De douane mag nog altijd niet de identiteit controleren van reizigers. Ze moeten daarvoor de politie oproepen, en dat werkt vertragend. Sinds de aanslagen van 22 maart worden douaniers nochtans mee ingeschakeld in de strijd tegen terreur. Ze hebben daarvoor ook meer geld gekregen voor wapens en materiaal.

Onder meer in het station van Brussel Zuid controleren ze reizigers, om te zien of ze geen wapens meenemen in hun bagage. De bagage doorzoeken moet in een geïmproviseerd hokje, achter hekken en een bagagescanner kan niet mee naar binnen. De douane heeft ook een hondenteam om drugs of cash geld op te sporen, omdat er vaak linken zijn tussen misdaadmilieu en terreur. Maar een gewone identiteitscontrole mogen de douaniers nog altijd niet uitvoeren.